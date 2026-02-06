E' polemica, negli Stati Uniti, per un video postato dal presidente Donald Trump in cui il suo predecessore Barack Obama e la moglie Michelle sono ritratti come scimmie. Il breve filmano, circa un minuto, è dedicato a presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020, con manomissioni delle macchine per il conteggio dei voti. Un non meglio identificato esperto spiega che a un certo punto il conteggio si è fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul suo rivale Joe Biden. E quando il conteggio è ripreso, il candidato democratico era all'improvviso in testa. È a quel punto che compare un breve inserto con Barack Obama e la moglie Michelle in corpi da scimmie che ridono. In sottofondo, nel contenuto marcatamente razzista pubblicato inizialmente in un post dell'account RealRobert, il brano 'The Lion Sleeps Tonight'.