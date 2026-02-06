Il breve filmano è dedicato a presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020. "Comportamento spregevole del presidente. Ogni repubblicano deve denunciarlo. Ora", si legge in un post su X dell'ufficio stampa di Newsom. Duro anche Ben Rhodes, ex consigliere senior per la sicurezza nazionale e stretto collaboratore di Obama
E' polemica, negli Stati Uniti, per un video postato dal presidente Donald Trump in cui il suo predecessore Barack Obama e la moglie Michelle sono ritratti come scimmie. Il breve filmano, circa un minuto, è dedicato a presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020, con manomissioni delle macchine per il conteggio dei voti. Un non meglio identificato esperto spiega che a un certo punto il conteggio si è fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul suo rivale Joe Biden. E quando il conteggio è ripreso, il candidato democratico era all'improvviso in testa. È a quel punto che compare un breve inserto con Barack Obama e la moglie Michelle in corpi da scimmie che ridono. In sottofondo, nel contenuto marcatamente razzista pubblicato inizialmente in un post dell'account RealRobert, il brano 'The Lion Sleeps Tonight'.
La polemica
"Comportamento spregevole del presidente. Ogni repubblicano deve denunciarlo. Ora", si legge in un post su X dell'ufficio stampa di Gavin Newsom, governatore della California e potenziale candidato democratico alle presidenziali del 2028. Duro anche Ben Rhodes, ex consigliere senior per la sicurezza nazionale e stretto collaboratore di Obama. "Lasciate che Trump e i suoi sostenitori razzisti siano tormentati dal fatto che gli americani di domani ameranno gli Obama come figure adorate, mentre studieranno Trump come una macchia sulla nostra storia" ha scritto su X.
I precedenti
Non è la prima volta che Trump utilizza l'intelligenza artificiale contro l'ex presidente. Lo scorso anno su Truth Social è stato pubblicato un video realizzato con l'IA in cui Obama veniva arrestato nello Studio Ovale e compariva dietro le sbarre con una tuta arancione. Successivamente è stata pubblicato una clip realizzata tramite intelligenza artificiale del leader della minoranza della Camera Hakeem Jeffries con baffi finti e un sombrero.