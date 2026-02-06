Russia, attentato al vice capo dell'intelligence: chi è Alekseyev

Figura chiave legata ai dossier Wagner e Skripal, Alekseyev è un vertice del dipartimento che gestisce i negoziati di pace con l'Ucraina ad Abu Dhabi. Il Cremlino punta il dito contro Kiev, accusata di voler far saltare i colloqui attraverso questo attentato ascolta articolo

Il generale Vladimir Alekseyev, numero due dell'intelligence militare russa (Gru) è stato ferito a colpi di arma da fuoco questa mattina , 6 febbraio, a Mosca. Secondo il Comitato Investigativo russo, un sicario non identificato ha sparato diversi colpi contro l'alto ufficiale in un condominio su viale Volokolamskoe, riuscendo poi a fuggire. Alekseyev è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Chi è Alekseyev: dai cyberattacchi alla Wagner In carica dal 2011, Alekseyev è una figura chiave dello Stato Maggiore russo. Il suo curriculum è segnato da dossier internazionali critici. Dal 2016 è sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti per i presunti attacchi informatici alle elezioni americane. Nel 2019, invece, è stato sanzionato anche dall'Unione europea per il caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Julia a Salisbury, in Gran Bretagna. Nel giugno 2023, Alekseyev, insieme al viceministro della Difesa Yunus-Bek Yevkurov, si è occupato dei negoziati con il leader del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante l'ammutinamento e la "marcia su Mosca". Attualmente ricopre il ruolo di vicecapo del dipartimento guidato dall'ammiraglio Kostjukov, attuale responsabile della delegazione russa ai negoziati di Abu Dhabi sull'Ucraina.