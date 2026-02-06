Russia, attentato al vice capo dell'intelligence: chi è Alekseyev

Mosca, spari contro il generale Alekseyev, chi è il vice capo dell'intelligence militareMondo
Figura chiave legata ai dossier Wagner e Skripal, Alekseyev è un vertice del dipartimento che gestisce i negoziati di pace con l'Ucraina ad Abu Dhabi. Il Cremlino punta il dito contro Kiev, accusata di voler far saltare i colloqui attraverso questo attentato
Il generale Vladimir Alekseyev, numero due dell'intelligence militare russa (Gru) è stato ferito a colpi di arma da fuoco questa mattina , 6 febbraio, a Mosca. Secondo il Comitato Investigativo russo, un sicario non identificato ha sparato diversi colpi contro l'alto ufficiale in un condominio su viale Volokolamskoe, riuscendo poi a fuggire. Alekseyev è stato trasportato d'urgenza in ospedale.
Chi è Alekseyev: dai cyberattacchi alla Wagner
In carica dal 2011, Alekseyev è una figura chiave dello Stato Maggiore russo. Il suo curriculum è segnato da dossier internazionali critici. Dal 2016 è sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti per i presunti attacchi informatici alle elezioni americane. Nel 2019, invece, è stato sanzionato anche dall'Unione europea per il caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Julia a Salisbury, in Gran Bretagna. Nel giugno 2023, Alekseyev, insieme al viceministro della Difesa Yunus-Bek Yevkurov, si è occupato dei negoziati con il leader del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante l'ammutinamento e la "marcia su Mosca". Attualmente ricopre il ruolo di vicecapo del dipartimento guidato dall'ammiraglio Kostjukov, attuale responsabile della delegazione russa ai negoziati di Abu Dhabi sull'Ucraina.
La reazione del Cremlino
Il portavoce Dmitrij Peskov ha confermato che i servizi segreti sono già a lavoro per individuare i responsabili. Più duri i toni del ministro degli Esteri Serghei Lavrov, che ha collegato l'attentato ai colloqui di pace: "Questo atto ancora una volta ha confermato la determinazione del regime di Zelensky nel provocare continuamente, finalizzata a far saltare il processo negoziale".