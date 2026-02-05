Pentagono: Usa e Russia riprenderanno dialogo militare di alto livello

Offerte Sky
Pentagono: “Usa e Russia vogliono riprendere il dialogo militare di alto livello”

Mondo
©Getty

Lo ha annunciato il Pentagono alla scadenza dell'ultimo trattato sul disarmo nucleare. "Mantenere il dialogo tra le forze armate è un fattore importante per la stabilità e la pace globali”, ha affermato il Comando Europeo degli Stati Uniti

ascolta articolo

Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di riprendere il dialogo militare ad alto livello. L’annuncio è arrivato dal Pentagono alla scadenza dell’ultimo trattato sul disarmo nucleare. "Mantenere il dialogo tra le forze armate è un fattore importante per la stabilità e la pace globali, che può essere raggiunto solo attraverso la forza, e offre un mezzo per aumentare la trasparenza e promuovere la de-escalation", ha affermato il Comando Europeo degli Stati Uniti.

