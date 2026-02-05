Pentagono: Usa e Russia riprenderanno dialogo militare di alto livello

Lo ha annunciato il Pentagono alla scadenza dell'ultimo trattato sul disarmo nucleare. "Mantenere il dialogo tra le forze armate è un fattore importante per la stabilità e la pace globali”, ha affermato il Comando Europeo degli Stati Uniti
Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di riprendere il dialogo militare ad alto livello. L’annuncio è arrivato dal Pentagono alla scadenza dell’ultimo trattato sul disarmo nucleare. "Mantenere il dialogo tra le forze armate è un fattore importante per la stabilità e la pace globali, che può essere raggiunto solo attraverso la forza, e offre un mezzo per aumentare la trasparenza e promuovere la de-escalation", ha affermato il Comando Europeo degli Stati Uniti.
Ansa / Sky TG24
Sanzioni Usa a petrolio russo, Paesi colpiti e quanto aumenterà prezzo
Donald Trump ha annunciato di voler sanzionare i giganti del petrolio russo, con il suo omologo Vladimir Putin che ha replicato: “Non avranno impatto sull’economia russa”. Cina e India sono tra i Paesi più colpiti, ma se dovessero rivolgersi ad altri mercati questo potrebbe causare un aumento del costo della materia prima: anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, il programma di approfondimento di Sky TG24