Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: "Non sono scappata con la cassa"

Mondo

Intercettata dal Corriere della Sera presso il commissariato di Sion, dove sono in corso le audizioni, la donna comproprietaria del Constellation ha rotto il silenzio: "Capisco la rabbia delle vittime, ma l'indagine accerterà la verità. E la verità aiuterà anche loro"

ascolta articolo

"Basta menzogne, specialmente quella sulla mia presunta fuga con l’incasso. Non sono mai scappata e sono qui perché pretendo la verità". Jessica Moretti, comproprietaria del club Constellation di Crans-Montana, rompe il silenzio dopo il rogo di Capodanno costato la vita a 41 persone. Intercettata dal Corriere della Sera presso il commissariato di Sion, dove sono in corso le audizioni — incluso l'interrogatorio di Jean-Marc Gabrielli — la donna ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime: "Capisco il loro dolore. Collaborerò totalmente con la giustizia perché solo la verità può aiutare tutti noi". Ha inoltre dedicato un pensiero a Cyane, la cameriera sospettata di aver innescato accidentalmente l'incendio: "Mi chiamava "tata Jessica"". Moretti e la moglie - indagati per la strage - sono al momento a piede libero, dopo che è stata versata la cauzione di 400 mila franchi. L'identità di chi abbia versato quel denaro è tuttora ignota.


La lettera dei coniugi Moretti agli ex dipendenti

I coniugi Moretti hanno anche inviato una lettera agli ex dipendenti, diffusa dai media svizzeri come Le Nouvelliste, per smentire le voci di un loro abbandono: "Eravate i nostri protetti e lo siete ancora. Ci assumiamo ogni responsabilità senza colpevolizzare nessuno. Dal primo gennaio portiamo il peso di questa tragedia e di chi non c'è più". Oggi Jessica Moretti ribadisce l'isolamento della coppia: "Siamo soli, ma era fondamentale chiarire la nostra posizione. La lettera è stata il nostro unico scudo contro le diffamazioni". Moretti e la moglie - indagati per la strage - sono al momento a piede libero, dopo che è stata versata la cauzione di 400 mila franchi. L'identità di chi abbia versato quel denaro è tuttora ignota.

