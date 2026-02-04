Melinda French, ex moglie di Bill Gates, rompe il silenzio dopo i nuovi documenti che coinvolgono nello scandalo Epstein anche il fondatore di Microsoft. "È qualcosa di straziante. Ricordo di aver avuto l'età di quelle ragazze, ricordo le mie figlie a quell'età. Per me è personalmente difficile ogni volta che emergono dettagli. Mi riportano in mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio". La donna, nota per le sue attività filantropiche, è stata sposata con Gates fino al 2021. Il nome di Gates è uscito dopo la pubblicazione, da parte della Commissione di vigilanza della Camera degli Usa, delle fotografie che lo immortalano in compagnia del finanziere, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori.

Per Melinda French, tutte le persone menzionate nei documenti relativi a Jeffrey Epstein, compreso l’ex marito, hanno qualcosa da dover spiegare. La filantropa si è anche detta dispiaciuta per le vittime del pedofilo, dicendo di provare "tristezza, un'incredibile tristezza". La donna ha affermato di essere "felice di essere lontana da tutto questo schifo", in un video di anteprima di un'apparizione al podcast "Wild Card" della Npr. "Qualunque domanda rimanga, quelle domande sono per quelle persone e persino per il mio ex marito. Sono loro che devono rispondere a queste domande, non io".

Gates: “Falsa mail sulla malattia”

Bill Gates inoltre, secondo gli ultimi file su Epstein pubblicati, sarebbe rimasto contagiato da una malattia venerea dopo essere andato a letto con ragazze russe. Il fondatore di Microsoft però, in un'intervista a 9 News Australia e ripresa da Sky News, ha liquidato come "falsa" l'email che Epstein mandò a sé stesso nella quale il finanziere pedofilo lamenta che Gates ha "scelto di ignorare la nostra amicizia" e fa riferimento alle "sue malattie sessualmente trasmissibili". L’imprenditore ha ammesso di essere stato "sciocco" a trascorrere del tempo con Jeffrey Epstein e di essersi pentito di averlo conosciuto. "Non sono mai andato all'Isola - ha sottolineato Gates - non ho mai incontrato donne. Più cose verranno fuori, più sarà chiaro che, sebbene il momento sia stato un errore, non ha nulla a che fare con quel tipo di comportamento".