Usa, Trump contro la giornalista Cnn che gli chiede di Epstein

Epstein files, Trump insulta Kaitlan Collins della Cnn: "Sei la giornalista peggiore"

Mondo

"La conosco da dieci anni e non l'ho mai vista sorridere e vuole sapere perché non sorride? Perché non dice la verità. Cnn è disonesta e dovrebbe vergognarsi di lei", ha detto il presidente degli Stati Uniti rivolgendosi alla giornalista che lo stava pressando sul caso Epstein

Un nuovo duro attacco a esponenti della stampa, in questo caso a finire nel mirino di Donald Trump è stata Kaitlan Collins, corrispondente della Casa Bianca per la Cnn. "Sei la giornalista peggiore. La conosco da dieci anni e non l'ho mai vista sorridere e vuole sapere perché non sorride? Perché non dice la verità. Cnn è disonesta e dovrebbe vergognarsi di lei". Parole forti usate dal presidente degli Stati Uniti nei confronti della giornalista che lo stava pressando sul caso Epstein, in occasione della firma nello Studio Ovale del provvedimento per finanziare il governo e mettere fine allo shutdown.

Mondo

