Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione intende chiedere un risarcimento da 1 miliardo di dollari all' Università di Harvard . L'annuncio arriva dopo un articolo del New York Times secondo cui l'ateneo avrebbe ottenuto alcune concessioni nelle trattative in corso con il governo per raggiungere un accordo. La notizia è stata rilanciata da diversi media statunitensi che citano Reuters.

L'Università nel mirino di Trump

Sul suo social Truth, Trump ha scritto: "Ora chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo più avere nulla a che fare, in futuro, con l'Università di Harvard".

I funzionari dell'amministrazione hanno accusato Harvard e altri atenei di promuovere l'ideologia "woke" e di non aver tutelato adeguatamente gli studenti ebrei durante le proteste filopalestinesi, presentando una serie di denunce legali e richieste di risarcimento di entità molto elevata.