Usa, amministrazione Trump chiede un risarcimento da 1 miliardo all'Università di HarvardMondo
Il presidente degli Stati Uniti accusa l'ateneo di promuovere l'ideologia "woke" e di non aver tutelato gli studenti ebrei durante le proteste filopalestinesi
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione intende chiedere un risarcimento da 1 miliardo di dollari all'Università di Harvard. L'annuncio arriva dopo un articolo del New York Times secondo cui l'ateneo avrebbe ottenuto alcune concessioni nelle trattative in corso con il governo per raggiungere un accordo. La notizia è stata rilanciata da diversi media statunitensi che citano Reuters.
L'Università nel mirino di Trump
Sul suo social Truth, Trump ha scritto: "Ora chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo più avere nulla a che fare, in futuro, con l'Università di Harvard".
I funzionari dell'amministrazione hanno accusato Harvard e altri atenei di promuovere l'ideologia "woke" e di non aver tutelato adeguatamente gli studenti ebrei durante le proteste filopalestinesi, presentando una serie di denunce legali e richieste di risarcimento di entità molto elevata.