Giudice, Trump ha violato la legge bloccando fondi Harvard

La sentenza potrebbe non essere definitiva sulla questione, ma la decisione della giudice Allison D. Burroughs della Corte distrettuale di Boston (nominata da Obama) è un brutto colpo alla campagna del tycoon

L'Università di Harvard ha ottenuto una vittoria legale cruciale nello scontro con l'amministrazione Trump: un giudice federale ha dichiarato che il governo ha violato la legge congelando miliardi di dollari di fondi per la ricerca in nome della lotta all'antisemitismo. La sentenza potrebbe non essere definitiva sulla questione, ma la decisione della giudice Allison D. Burroughs della Corte distrettuale di Boston (nominata da Obama) è un brutto colpo alla campagna del tycoon volta a rimodellare con la forza l'istruzione superiore d'élite.

