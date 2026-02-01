Papa: "Auspico tregua in occasione dei Giochi olimpici Milano-Cortina"

"Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici. Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. È questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

Preghiera per le vittime civili

"Ho ricevuto con grande preoccupazione le notizie circa un aumento delle tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti di America, due Paesi vicini. Mi unisco al messaggio dei vescovi cubani invitando tutti i responsabili a promuovere un dialogo sincero e ed efficace per evitare la violenza e ogni azione che possa aumentare le sofferenze del caro popolo cubano, che la Vergine della Carità del Cobre assista e protegga tutti i figli di quella amata terra", ha aggiunto Papa Leone dalla finestra dello studio in piazza San Pietro. "Oggi in italia ricorre la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - ha aggiunto il Papa - questa iniziativa è purtroppo tragicamente attuale, ogni giorno infatti si registrano vittime civili di azioni armate che che violano apertamente la morale e il diritto, i morti e i feriti di ieri e di oggi saranno veramente onorati quando si metterà fine a questa intollerabile ingiustizia".