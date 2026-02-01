Papa: "Auspico tregua in occasione dei Giochi olimpici Milano-Cortina"

Offerte Sky
Papa: "Auspico tregua in occasione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina"

Il Pontefice durante l'Angelus ha anche espresso preoccupazione per le tensioni Usa-Cuba ed ha rivolto una preghiera per le vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

"Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici. Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. È questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. 

Preghiera per le vittime civili

"Ho ricevuto con grande preoccupazione le notizie circa un aumento delle tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti di America, due Paesi vicini. Mi unisco al messaggio dei vescovi cubani invitando tutti i responsabili a promuovere un dialogo sincero e ed efficace per evitare la violenza e ogni azione che possa aumentare le sofferenze del caro popolo cubano, che la Vergine della Carità del Cobre assista e protegga tutti i figli di quella amata terra", ha aggiunto Papa Leone dalla finestra dello studio in piazza San Pietro. "Oggi in italia ricorre la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - ha aggiunto il Papa - questa iniziativa è purtroppo tragicamente attuale, ogni giorno infatti si registrano vittime civili di azioni armate che che violano apertamente la morale e il diritto, i morti e i feriti di ieri e di oggi saranno veramente onorati quando si metterà fine a questa intollerabile ingiustizia". 

Papa Leone XIV andrà a vivere nella mansarda del palazzo apostolico
Papa Leone XIV visita (senza scarpe) la Moschea Blu di Istanbul. FOTO

Gli ultimi appuntamenti ad Istanbul, oggi, sono l'incontro con la Chiesa armena e poi la Divina Liturgia al Patriarcato ortodosso di Costantinopoli. Il muezzin Asgin Tunca ha riferito che il Papa non ha pregato durante la sua visita alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul. "Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede", ha fatto sapere la Sala stampa vaticana

