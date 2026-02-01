Secondo quanto riporta il quotidiano economico statunitense, l'azienda aerospaziale e la startup di intelligenza artificiale, entrambe di proprietà di Musk, starebbero valutando una loro fusione. I manager di SpaceX avrebbero infatti già iniziato a informare alcuni investitori dei piani allo studio. L'obiettivo del miliardario sarebbe quello di rafforzare la sua startup per l'IA e portare i data center nello spazio

L'impero di Elon Musk potrebbe assistere a una rivoluzione. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, SpaceX e xAI, entrambe di proprietà del miliardario, starebbero valutando una loro fusione in un'unica società. Secondo il quotidiano economico statunitense, i manager di SpaceX avrebbero già iniziato a informare alcuni investitori dei piani allo studio. L'obiettivo del patron di Tesla sarebbe quello di rafforzare la sua startup per l'intelligenza artificiale e portare i data center nello spazio. SpaceX è infatti il “fiore all'occhiello” di Musk e dovrebbe sbarcare a Wall Street nel 2026, in quella che si preannuncia come la maggiore initial public offering della storia. Il colosso dello spazio dovrebbe inoltre quotarsi a giugno, quando è atteso il raro allineamento dei pianeti di Giove e Venere. Mentre xAI starebbe incontrando difficoltà ad affermarsi contro rivali come OpenAI e Anthropic.