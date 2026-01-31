In un discorso tenuto alla Corte Suprema in occasione dell'apertura del nuovo anno giudiziario, l'ex vice di Maduro ha spiegato che la misura sarà presentata con massima urgenza all'Assemblea nazionale. Machado: "Non è un gesto volontario del regime, ma la risposta alle pressioni del governo Usa"

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato un'amnistia per i prigionieri politici che ancora rimangono in prigione, dopo le scarcerazioni avviate dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte degli americani il 3 gennaio scorso. "Abbiamo deciso di presentare una legge di amnistia generale che copre tutto il periodo politico, di violenza politica dal 1999 ad oggi", ha annunciato,nel discorso tenuto alla Corte Suprema in occasione dell'apertura del nuovo anno giudiziario, spiegando che la misura sarà presentata con massima urgenza all'Assemblea nazionale.

Esclusi i condannati per omicidio, narcotraffico e corruzione

Secondo l'ex vice di Maduro, che da settimane riceve attestati di stima e fiducia da parte di Donald Trump e la sua amministrazione, l'aministia servirà a "riparare le ferite lasciate dal confronto politico attraverso la violenza e l'estremismo" e a "ripristinare giustizia e convivenza nel nostro Paese". Dall'amnistia saranno escluse le persone condannate per omicidio, narcotraffico, corruzione e gravi violazioni dei diritti umani. Rodriguez ha anche annuncio l'avvio di "una grande consultazione nazionale" con l'obiettivo di arrivare "ad un nuovo sistema di giustizia" e ha chiesto la collaborazione di tutte le cariche istituzionali all'iniziativa che sarà guidata dal ministro dell'Interno, Diosdado Cabello. Infine, ha detto che verrà chiusa la famigerata prigione di El Helicode, il centro di detenzione operato dai servizi segreti bolivariani Sebin nel centro di Caracas: l'edificio verrà riconvertito "in centro sociale, sportivo, culturale e commerciale".

Machado: "Amnistia frutto delle pressioni Usa"

Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione venezuelana, ha detto che l'amnistia generale è stata il risultato delle "pressioni" americane, dopo la cattura del presidente Maduro il 3 gennaio. "Non è un gesto volontario del regime, ma la risposta alle pressioni del governo degli Stati Uniti. E spero che i prigionieri possano presto ricongiungersi con le loro famiglie", ha commentato sui social network dalla vicina Colombia.