Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Sci, annullata la discesa a Crans Montana per maltempo dopo 3 cadute

Annullata la gara di Coppa del Mondo di discesa femminile perché troppo pericolosa. Dopo oltre un’ora dalla partenza erano scese solo sei atlete, con tre cadute e altrettante interruzioni, tra cui quella di Lindsey Vonn. Le condizioni della pista, compromesse da scarsa visibilità e nevicate, sono state giudicate ingestibili

Annullata la gara di Coppa del Mondo di discesa femminile sulle nevi di Crans Montana. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza dopo che, a oltre un’ora dall’orario di partenza, erano scese soltanto sei atlete. Tre di loro sono cadute, provocando altrettante interruzioni. Tra le atlete finite a terra anche la statunitense Lindsey Vonn, 41 anni e leader della classifica di disciplina, che si è rialzata da sola ma zoppicando e toccandosi ripetutamente il ginocchio sinistro.

Fondo pista ingestibile

 

Con visibilità piatta per il cielo coperto e dopo una forte nevicata che continua in quota, il fondo della Mont Lachaux è risultato ingestibile: a tratti molto duro e ghiacciato, ma con accumuli di neve ancora presenti nonostante il lavoro di pulizia.

