Sci, Franzoni trionfa nella libera a Kitzbuehel

Sport

E' la seconda vittoria in coppa del mondo del bresciano di 24 anni dopo il successo di una settimana nel superG di Wengen. Col tempo di 1.52.31, Franzoni precede sul podio lo svizzero Marco Odermatt (1.52.38) e il francese Maxence Muzaton (1.52.70) 

Sci azzurro sul podio con l'impresa dell'azzurro Giovanni Franzoni che ha vinto sulla Streif di Kitzbuehel ,la più prestigiosa discesa libera del mondo. E' la seconda vittoria in coppa del mondo del bresciano di 24 anni dopo il successo di una settimana nel superG di Wengen. Franzoni, col tempo di 1.52.31, precede sul podio lo svizzero Marco Odermatt (1.52.38) e il francese Maxence Muzaton (1.52.70) che sceso col pettorale 29 ha tolto il terzo posto a Florian Schieder (1.52.98). Poi tra i migliori azzurri - con una grande prova di squadra alla vigila delle Olimpiadi - ci sono Dominik Paris settimo e Mattia Casse undicesimo.

Switzerland's Marco Odermatt (L) and Italy's Giovanni Franzoni react during the Men's Downhill event of the FIS Alpine Skiing World Cup in Kitzbuhel, Austria, on January 24, 2026. (Photo by BARBARA GINDL / APA / AFP) / Austria OUT
SKI-ALPINE-AUT-WORLD-MEN-DOWNHILL

Il ricordo di Franzoso

Il primo pensiero di un commosso Giovanni Franzoni è stato ancora una volta per il suo grande amico e compagno di squadra Matteo Franzoso scomparso la scorsa estate per una drammatica caduta in allenamento in Cile. "Oggi è stata una giornata un po' speciale, alla partenza avevo in testa Matteo - ha detto ai microfoni della Rai - perché l'anno scorso eravamo in camera insieme ed era la mia prima volta qui". "Ero super carico per la discesa, sapevo che non è per niente facile perché Odermatt non ha mai vinto qua e gli svizzeri erano tutti stracarichi - ha proseguito, parlando dell'elvetico giunto secondo per 7 centesimi -. Dopo il superG ero super motivato, volevo fare tutto quello che potevo, nella prima parte ho faticato un po', poi ho sciato veramente da paura". Franzoni, che aveva dominato entrambe le prove della discesa, è il quarto italiano a vincere sulla Streif dopo Kristian Ghedina nel 1998, Dominik Paris per ben tre volte nel 2013, 2017 e 2019 e Peter Fill nel 2016. 

