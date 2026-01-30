Congo, media: "Oltre 200 morti nel crollo di una miniera di coltan"

Più di 200 persone sono morte questa settimana nel crollo della miniera di coltan di Rubaya, nella Repubblica Democratica del Congo orientale. Lo scrive la Reuters sul suo sito, citando Lubumba Kambere Muyisa, portavoce del governatore della provincia in cui si trova la miniera. Il crollo è avvenuto mercoledì, ma fino a questa sera il bilancio delle vittime era poco chiaro. Rubaya produce circa il 15% del coltan mondiale, che viene lavorato in tantalio, un metallo resistente al calore molto richiesto dai produttori di telefoni cellulari, computer, componenti aerospaziali e turbine a gas.Il sito, dove i locali scavano manualmente per pochi dollari al giorno, è sotto il controllo del gruppo ribelle M23 dal 2024.