Una campagna che punta a garantire protezione invernale a rifugiati e sfollati in sette Paesi colpiti da guerre e crisi. I tagli agli aiuti aggravano una situazione già critica, soprattutto per bambini e persone vulnerabili. Un SMS al 45588 può contribuire a fornire coperte, stufe e ripari sicuri

Oggi milioni di persone in fuga vivono in ripari di fortuna, case danneggiate o alloggi precari, senza riscaldamento, elettricità o mezzi adeguati per difendersi dal gelo. In contesti segnati da guerre e crisi prolungate, l'inverno non è una semplice stagione difficile: rappresenta una minaccia concreta per la sopravvivenza, soprattutto per bambini, anziani e persone con disabilità. I tagli ai fondi umanitari stanno inoltre limitando la capacità dell'Unhcr di garantire assistenza vitale.

Un'indagine realizzata da AstraRicerche per Unhcr mostra quanto il tema tocchi da vicino gli italiani: oltre otto persone su dieci provano empatia verso chi non ha un riparo dal freddo, mentre un quarto della popolazione non si sente protetto nei mesi più rigidi. Fino al 15 febbraio è possibile contribuire inviando un SMS o chiamando da rete fissa il 45588.

Milioni di rifugiati e sfollati in Ucraina, Siria e Afghanistan stanno affrontando un inverno durissimo, aggravato dalla drastica riduzione degli aiuti umanitari. Per far fronte a questa emergenza, l'Unhcr, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, avvia la campagna "Ferma il Gelo".

La campagna

"Ferma il Gelo", attiva fino al 15 febbraio, punta a raccogliere risorse per sostenere rifugiati e sfollati in sette Paesi: Afghanistan, Siria, Ucraina, Giordania, Libano, Pakistan e Moldavia.

In molte aree colpite da crisi, l'inverno arriva quando le risorse sono già esaurite. In Ucraina, 2,5 milioni di abitazioni sono state distrutte o danneggiate e molte famiglie affrontano temperature sottozero senza elettricità né riscaldamento, mentre 12,7 milioni di persone necessitano urgentemente di aiuti.

In Siria, nel 2025, quasi 3 milioni di persone sono rientrate nelle proprie aree di origine o dall'estero, trovando un Paese devastato: una casa su tre è inabitabile e i servizi essenziali sono ridotti al minimo. Sono 16,5 milioni le persone che hanno bisogno di assistenza, metà delle quali bambini.

In Afghanistan la crisi umanitaria continua a peggiorare, tra diritti umani compromessi, servizi al collasso e disastri naturali. Nel 2025 oltre 2,8 milioni di persone sono rientrate da Iran e Pakistan, spesso trovando solo abitazioni di fango in un Paese dove le temperature possono scendere fino a -25 gradi.

I bambini restano i più esposti: una sola notte senza protezione può trasformarsi in un rischio estremo di ipotermia e malattie respiratorie, soprattutto quando il freddo si somma a malnutrizione e stress. Proteggerli significa garantire coperte, abiti caldi e un riparo sicuro.