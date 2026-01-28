Il premier slovacco ha seccamente smentito quanto riportato da "Politico" secondo cui lo stesso Fico sarebbe rimasto "scioccato" per lo "stato psicologico" del presidente Usa Donald Trump dopo averlo incontrato a Mar-a-Lago. E, tra l'altro, lo avrebbe riferito ai leader dell'Ue a margine del Consiglio europeo d'emergenza tenutosi la settimana scorsa a Bruxelles

Il premier slovacco Robert Fico sarebbe rimasto "scioccato" per lo "stato psicologico" del presidente Usa Donald Trump dopo averlo incontrato a Mar-a-Lago. E, tra l'altro, lo avrebbe riferito ai leader dell'Ue a margine del Consiglio europeo d'emergenza tenutosi la settimana scorsa a Bruxelles per discutere delle minacce Usa sulla Groenlandia. A sosotenerlo è stato il portale "Politico" , citando "cinque diplomatici europei informati sulla conversazione" avvenuta tra i capi di Stato e di governo europei. Lo stesso Fico, poi, ha seccamente smentito tutto attraverso un post apparso sui social.

La ricostruzione di "Politico"

Secondo quanto riportato da due diplomatici, ha sottolineato la testata paneuropea, Fico avrebbe usato le parole "pericoloso" e "fuori di testa" per descrivere l'impressione ricevuta dal presidente Trump nel corso del loro recente incontro in Florida. Il premier slovacco non avrebbe espresso le sue osservazioni nel corso dei colloqui formali, ma durante un incontro informale tra alcuni leader e alti funzionari Ue. "Sebbene nessuno dei diplomatici che hanno parlato con Politico fosse presente, i singoli leader li hanno informati separatamente sul contenuto della conversazione poco dopo la stessa", ha spiegato "Politico", precisando che quattro fonti provengono da altrettanti diversi governi Ue e la quinta sia un alto funzionario europeo.

La reazione di Fico

In seguito alla pubblicazione dell'articolo, Fico, come accennato, è intervenuto via social, respingendo "con enfasi le menzogne del portale Politico" sulle modalità con cui avrebbe "valutato l'incontro con il presidente degli Usa D. Trump in occasione di un vertice informale a Bruxelles". Secondo Fico, "nessuno ha sentito nulla, nessuno ha visto nulla, non ci sono testimoni, ma nulla ha impedito al portale Politico di inventare menzogne". Il premier slovacco ha precisato di "non aver parlato al vertice informale di Bruxelles" e sottolineato di concordare "con molte strategie del presidente degli Usa, ma con alcune no". Il premier slovacco ha scritto ancora di aspettarsi che, "dopo la mia dura dichiarazione sul Venezuela, la mia visita negli Usa sarebbe stata annullata. Ciò non è accaduto, il che mi fa apprezzare ancora di più l'incontro con il presidente americano".

La smentita della Casa Bianca

Anche la portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, aveva già smentito "Politico" definendo quanto riportato "notizie assolutamente false provenienti da anonimi diplomatici europei che cercano di darsi importanza. L'incontro a Mar-a-Lago è stato positivo e produttivo", ha detto. Il portale stesso ha riportato anche quanto sottolineato da un alto funzionario dell'amministrazione Trump, che era presente all'incontro tra i due, secondo cui non ci sono stati momenti imbarazzanti o scambi bizzarri, ma anzi l'incontro sarebbe stato "piacevole, normale" e avrebbe incluso "alcuni scambi scherzosi immortalati da un fotografo della Casa Bianca". Di contro, secondo un diplomatico Ue che ha riportato alla testata parole riferitegli dal proprio leader, Fico sembrava "traumatizzato" dal suo incontro con il presidente Usa.