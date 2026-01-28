Usa, spunta foto di Trump e Putin appesa nell'atrio della Casa Bianca

Condivisa dallo staff della Casa Bianca, la fotografia, appesa al muro dell'atrio della residenza presidenziale, ritrae il tycoon insieme al leader russo durante il vertice in Alaska. A confermare la notizia è stata anche una giornalista dell'emittente americana Pbs News
Una foto di Donald Trump insieme a Vladimir Putin durante il loro vertice in Alaska. È questa l'immagine che, appesa al muro dell'atrio della Casa Bianca, è stata condivisa dallo staff dell'amministrazione Trump. Come riporta Ukrinform, a confermare la notizia è stata anche Elizabeth Landers, giornalista dell'emittente americana Pbs News, che ha parlato della foto sul social X. "Ho notato qualcosa che non avevo mai visto prima nell'atrio che collega l'ala ovest (della Casa Bianca, ndr) alla residenza: una foto incorniciata dei presidenti Trump e Putin, scattata durante il loro vertice estivo in Alaska", ha detto Landers. Come ha precisato la giornalista, un'altra foto, in basso, ritrae invece il presidente Trump insieme a uno dei suoi nipoti.
Getty/Sky TG24
Ucraina, come Trump ha cambiato idea su territori contesi con Russia
Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth che Kiev può “combattere e riconquistare” alcune zone e che “i confini originali di quando la guerra è iniziata sono un'opzione”. Un nuovo colpo di scena che arriva dopo le tensioni di febbraio - culminate nello scontro con Zelensky nello Studio Ovale -, la riconciliazione dei due leader in Vaticano ad aprile e il vertice di agosto in Alaska con Vladimir Putin