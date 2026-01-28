Usa, spunta foto di Trump e Putin appesa nell'atrio della Casa Bianca

Una foto di Donald Trump insieme a Vladimir Putin durante il loro vertice in Alaska. È questa l'immagine che, appesa al muro dell'atrio della Casa Bianca, è stata condivisa dallo staff dell'amministrazione Trump. Come riporta Ukrinform, a confermare la notizia è stata anche Elizabeth Landers, giornalista dell'emittente americana Pbs News, che ha parlato della foto sul social X. "Ho notato qualcosa che non avevo mai visto prima nell'atrio che collega l'ala ovest (della Casa Bianca, ndr) alla residenza: una foto incorniciata dei presidenti Trump e Putin, scattata durante il loro vertice estivo in Alaska", ha detto Landers. Come ha precisato la giornalista, un'altra foto, in basso, ritrae invece il presidente Trump insieme a uno dei suoi nipoti.