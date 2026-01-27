Usa, media: "Sparatoria in Arizona, coinvolti agenti Border: un ferito"

Una persona è rimasta gravemente ferita in una sparatoria ad Arivaca, in Arizona. La notizia è stata riportata dall'Associated Press sul suo sito. Lo scontro a fuoco ha coinvolto il Border patrol, la polizia di frontiera, vicino al confine fra Stati Uniti e Messico. Il fatto è stato ripreso anche da Nbcnews, che cita il portavoce del dipartimento dello sceriffo di Pima County senza fornire dettagli sull'identità della persona ferita o sulle circostanze dell'incidente. Le autorità dell'Arizona si stanno coordinando con l'Fbi e il Us Custom and Border Protection per chiarire l'accaduto. L'incidente ha riguardando un agente del Border Patrol e un'altra persona, che è stata ferita ed è sotto custodia. "Chiediamo alla comunità di aver pazienza e di essere comprensiva mentre questa indagine va avanti", ha detto il dipartimento dello sceriffo della contea di Pima, assicurando che tutti gli aspetti dell'incidente saranno esaminati.