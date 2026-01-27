Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondo

Dalla cerimonia delle Nazioni Unite a New York a quella dell’Unesco a Parigi, passando per gli appuntamenti di Ginevra, Berlino, Washington e Londra, numerosi eventi e iniziative istituzionali ricordano le vittime della Shoah. Ecco alcune delle celebrazioni in programma nel mondo

Oggi, 27 gennaio, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto , data scelta perché nel 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau. Questa ricorrenza, resa ufficiale con la Risoluzione 60/7 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è dedicata alla memoria di milioni di persone, in particolare sei milioni di ebrei, vittime della persecuzione nazista e di altri gruppi perseguitati durante l’Olocausto. Ecco alcune delle iniziative in programma nel mondo.

Le celebrazioni nel mondo



Le principali commemorazioni ufficiali si terranno nelle sedi delle grandi organizzazioni internazionali. A New York, le Nazioni Unite organizzano ogni anno una cerimonia ufficiale nella General Assembly Hall, con la partecipazione del Segretario Generale, di rappresentanti diplomatici e di sopravvissuti all’Olocausto. L’evento, dedicato alla memoria e alla riflessione sul valore storico della Shoah, sarà trasmesso in diretta su UN WebTV. Un’altra cerimonia istituzionale si terrà a Parigi, presso la sede centrale dell’Unesco. L’evento riunirà autorità internazionali, sopravvissuti alla Shoah e rappresentanti del mondo culturale.



Le commemorazioni a Ginevra



A Ginevra, l’Ufficio delle Nazioni Unite e i suoi partner celebrano il 27 gennaio in linea con il tema scelto per il 2026: “Holocaust Remembrance for Dignity and Human Rights” (La memoria dell’Olocausto per la dignità e i diritti umani). La cerimonia ufficiale prevede la testimonianza di Leonie de Picciotto. Dopo la proiezione di un videomessaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, interverrà tra gli altri Michele Cervone D’Urso, ambasciatore e vice capo della delegazione permanente dell’Unione europea presso le Nazioni Unite. La cerimonia si concluderà con un momento musicale affidato al violinista Sergey Ostrovsky, accompagnato da Eliron Czeiger.



Gli eventi in alcune città del mondo



A Berlino, ogni anno si tiene una cerimonia ufficiale al Bundestag, il Parlamento federale tedesco. Tra le iniziative in programma in città, il Mitte Museum ospita un evento pubblico dedicato al ricordo delle vittime della persecuzione nazista. Negli Stati Uniti, a Washington, lo United States Holocaust Memorial Museum organizza ogni anno una serie di iniziative per il 27 gennaio, tra cui cerimonie commemorative nella Hall of Remembrance, con la lettura dei nomi delle vittime e momenti di raccoglimento aperti al pubblico. Nel Regno Unito, le commemorazioni del 27 gennaio sono coordinate dalla Holocaust Memorial Day Trust, che promuove eventi ufficiali e iniziative di memoria a Londra e in numerose altre città, con il coinvolgimento di istituzioni, scuole e comunità locali. A Copenaghen l'istituto italiano di cultura della città ha proposto ieri la proiezione del docu-film di Alexandre Valenti “Maestro. Alla ricerca della musica nei campi”.