La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. Sostenuto dal governo e approvato dall'Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerà ora all'esame del Senato. Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di età per l'accesso ai social.
Possibile entrata in vigore a partire da settembre
Questa misura è una priorità per il presidente Emmanuel Macron, che ha definito il voto di stanotte come un "passo importante". Secondo quanto dichiarato da uno dei principali promotori del provvedimento, l'ex premier Gabriel Attal, la bozza di legge dovrebbe poi passare al Senato a ''metà febbraio'', per un'entrata in vigore dal ''primo settembre''. Una legislazione restrittiva per i minori è già stata disposta dall'Australia, che per prima ha vietato l'uso dei social agli under 16 da inizio dicembre 2025.