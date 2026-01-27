Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francia, Camera approva il divieto all'utilizzo dei social per chi ha meno di 15 anni

Mondo
©Getty

Sostenuto dal governo e approvato dall'Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerà ora all'esame del Senato.  Se adottato definitivamente, quello transalpino sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di età per l'accesso ai social

ascolta articolo

La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. Sostenuto dal governo e approvato dall'Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerà ora all'esame del Senato. Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di età per l'accesso ai social.  

Possibile entrata in vigore a partire da settembre

Questa misura è una priorità per il presidente Emmanuel Macron, che ha definito il voto di stanotte come un "passo importante". Secondo quanto dichiarato da uno dei principali promotori del provvedimento, l'ex premier Gabriel Attal, la bozza di legge dovrebbe poi passare al Senato a ''metà febbraio'', per un'entrata in vigore dal ''primo settembre''. Una legislazione restrittiva per i minori è già stata disposta dall'Australia, che per prima ha vietato l'uso dei social agli under 16 da inizio dicembre 2025. 

Leggi anche

Australia, social vietati ad under 16: rimossi 4,7 milioni di account

Mondo: Ultime notizie

Casa Bianca: "Sparatoria di Minneapolis sotto inchiesta dell'Fbi"

Mondo

"Nessuno alla Casa Bianca, tanto meno Donald Trump, vuole vedere americani feriti o uccisi nelle...

Zelensky: Preparativi per colloqui con Usa e Russia in settimana

Mondo

Il presidente ucraino: "Gli incontri recenti hanno affrontato una serie di questioni importanti,...

Cisgiordania, carabinieri minacciati da colono israeliano

Mondo

I fatti risalgono al 25 gennaio e sono avvenuti nei pressi di Ramallah. L'Ambasciatore...

Trump invia Tom Homan in Minnesota, chi è lo "zar dei confini"

Mondo

Secondo il presidente americano, il 64enne originario di West Carthage, responsabile della...

8 foto

Jacob Frey, chi è il sindaco di Minneapolis diventato icona anti Ice

Mondo

Primo cittadino di Minneapolis dal 2018, è diventato simbolo della protesta anti-Maga ed è al...

Mondo: I più letti