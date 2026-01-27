Secondo quanto ricostruito, due carabinieri in servizio al Consolato generale di Gerusalemme sono stati "fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e interrogati" da un uomo, mentre facevano un sopralluogo vicino a Ramallah. Immediata la protesta del governo italiano

La violenza dei coloni in Cisgiordania ha innescato nuove frizioni tra Italia e Israele. L'ultimo episodio, avvenuto nelle scorse ore, ha coinvolto due carabinieri in servizio al Consolato generale di Gerusalemme che, secondo quanto emersono, sono stati "fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e interrogati" da un uomo, mentre facevano un sopralluogo vicino a Ramallah.

La "nota verbale" dell'ambasciata d'Italia a Tel Aviv

Subito l'ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha indirizzato una "nota verbale" di protesta formale al governo israeliano per l'episodio. E, su disposizione del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv ha presentato proteste presso varie amministrazioni israeliane, preannunciando interventi diretti dell'autorità politica italiana, come segnalato dalla Farnesina.

Un episodio intimidatorio

Dopo quanto accaduto il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha contattato telefonicamente i due carabinieri in servizio al Consolato generale d'Italia a Gerusalemme rimasti vittima del grave episodio intimidatorio in Cisgiordania, per esprimere loro la propria vicinanza e solidarietà. "I militari dell'Arma hanno dimostrato, ancora una volta, grande delicatezza, coraggio e professionalità, evitando di cadere nelle provocazioni e scongiurando così il degenerare della situazione", ha affermato Luongo.