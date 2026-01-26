La violenta tempesta di ghiaccio e neve che ha colpito due terzi degli Stati Uniti ha causato decessi e interruzioni di corrente in oltre un milione di case solo nell'arco dell'ultima giornata. Un jet privato con 8 persone a bordo si è schiantato in fase di decollo a Bangor, nel Maine, nel nord-est degli Stati Uniti durante la tempesta di neve ascolta articolo

Sono almeno 10 le persone che sono morte negli Stati Uniti a causa della tempesta invernale che si è abbattuta sul Paese. Lo Stato maggiormente colpito è quello del Tennessee, come riferisce il Dipartimento della Salute, con una persona che è morta a Crockett, un'altra a Haywood e la terza a Obion. Due persone hanno invece perso la vita a causa del maltempo in Louisiana, una in Texas e una in Kansas, secondo le autorità locali.

Interruzioni di corrente in oltre un milione di case Nelle zone colpite dalla tempesta, oltre 860mila persone sono senza elettricità. Circa 185 milioni di persone sono invece interessate dall'allerta emessa per la tempesta invernale, con il freddo che attanaglia gran parte della zona centrale e orientale degli Stati Uniti. In alcune zone le temperature percepite dal vento raggiungono livelli compresi tra -20 e -30 gradi, e sono inferiori alla media da 10 a 40 gradi.

Per tempesta di ghiaccio e neve cancellati 11mila voli La violenta tempesta di ghiaccio e neve che ha colpito due terzi degli Stati Uniti ha causato il peggior giorno di cancellazioni di voli dall'inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020, con oltre 11mila cancellazioni e 17mila ritardi. Lo afferma il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Sean Duffy, che in una intervista a Fox News prevede che solo lunedì potrebbero esserci circa 2.600 cancellazioni di voli.

