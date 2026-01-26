Gaza, media: “Idf ha trovato i resti dell'ultimo ostaggio israeliano”

A riferirlo è stata Channel 12. Le truppe israeliane hanno operato diverse ore per rinvenire i resti della salma del sergente. Il lavoro dei militari si è concentrato soprattutto in un cimitero nel nord della Striscia, tra il quartiere Daraj Tuffah e Shujaiya

I soldati dell'Idf hanno trovato i resti dell'ultimo ostaggio israeliano ancora a Gaza, Ran Gvili. A riferirlo è stata Channel 12. Le truppe israeliane hanno operato diverse ore per rinvenire i resti della salma del sergente. Il lavoro dei militari si è concentrato soprattutto in un cimitero nel nord della Striscia, tra il quartiere Daraj Tuffah e Shujaiya.

L'operazione per ritrovare i resti dell'ultimo ostaggio

Ogni resto è stato sottoposto a controllo: le salme identificato sul posto sono state registrate immediatamente, mentre le altre sono state trasferite in Israele all'Istituto di medicina legale di Abu Kabir per ulteriori accertamenti. Un funzionario israeliano aveva dichiarato a Channel 12 che "non abbiamo mai condotto un'operazione di queste dimensioni dall'inizio della guerra". Nel frattempo, il gabinetto politico-di sicurezza israeliano ha deciso che il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto sarà riaperto quando la salma dell'ultimo ostaggio sarà trovata.