Sharon Maccanico, nata ad Avellino, è tra i dispersi della frana che nei giorni scorsi ha colpito il campeggio Beachside di Mount Maunganui a causa delle forti piogge. La quindicenne vive ad Auckland con la famiglia ed è campionessa mondiale di hip-hop. Ad Avellino si è svolta una veglia di preghiera

C’è anche una quindicenne italiana tra le persone disperse dopo la frana che nei giorni scorsi ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda. Si tratta di Sharon Maccanico, nata ad Avellino, travolta da un fiume di fango che ha investito il campeggio Beachside di Mount Maunganui a causa delle incessanti piogge. Le autorità locali parlano di sei dispersi e spiegano che potrebbero essere necessari diversi giorni per localizzare tutte le vittime. I familiari della ragazza sono in costante contatto con la Farnesina.

