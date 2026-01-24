Frana in Indonesia, 7 morti e oltre 80 dispersi. Residenti sfollati

Sette persone sono morte e circa 82 risultano disperse a seguito di una frana che si è verificata nella regione di Bandung Occidentale, nella provincia indonesiana di Giava Occidentale. Lo ha confermato l'agenzia indonesiana per la mitigazione dei disastri. La notizia è stata riportata anche da Al Jazeera.

Il fango sulle case

"Il numero di persone disperse è elevato, cercheremo di ottimizzare i nostri sforzi di ricerca e soccorso oggi", ha fatto sapere Abdul Muhari, portavoce dell'agenzia per la gestione dei disastri. L'agenzia di stampa indonesiana Kompas, inoltre, ha specificato che la frana ha colpito il villaggio di Pasirlangu, nella regione di Bandung Occidentale, intorno alle 2 del mattino ora locale di oggi, sabato 24 gennaio. L'agenzia ha comunicato anche che "una forte corrente" di acqua e terra smossa dalle pendici del monte Burangrang ha travolto circa 30 case mentre la maggior parte degli abitanti dormiva. Temendo ulteriori tragedie, le autorità locali hanno ordinato l'evacuazione dei residenti nelle aree di solito soggette a frane.

Forti piogge nell'area

Secondo quanto emerso, l'agenzia meteorologica indonesiana aveva lanciato l'allarme legato alle condizioni meteorologiche estreme, tra cui forti piogge nella provincia di Giava Occidentale, per una settimana a partire da ieri. L'agenzia di stampa Antara, con sede a Giacarta, ha dichiarato che le inondazioni hanno colpito 20 dei 30 sottodistretti della reggenza di Karawang, a Giava Occidentale, a causa dello straripamento dei fiumi Citarum e Cibeet. I funzionari del governo regionale hanno consigliato ai residenti che vivono vicino ai fiumi di evacuare immediatamente. Centinaia di persone sono fuggite dalle inondazioni anche nella parte orientale di Giacarta, a causa delle forti piogge che hanno colpito gran parte dell'arcipelago.