Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder e boss del narcotraffico

El Jefe non è più un’ombra. L’FBI ha ufficializzato la cattura di Ryan Wedding, 44 anni, canadese, nome di punta del narcotraffico internazionale e appena entrato nella lista dei dieci latitanti più ricercati degli Stati Uniti, con una ricompensa da 15 milioni di dollari. La sua fuga si è interrotta dopo mesi di caccia serrata e nelle prossime ore gli investigatori chiariranno dove e grazie a quali piste sia stato localizzato. La sua figura era diventata simbolo di una sfida aperta alle autorità, culminata con episodi violenti e una rete criminale estesa tra America ed Europa.