Spagna, ritrovato vivo il cane smarrito dopo l'incidente tra treni

Sono stati i vigili del fuoco del sud della Spagna ad annunciare giovedì il ritrovamento del cagnolino. La proprietaria, sopravvissuta all'incidente insieme alla sorella incinta, aveva fatto un appello per ritrovare l'animale che aveva fatto il giro dei social

È stato ritrovato Boro, il cane che risultava disperso in seguito all’incidente ferroviario che ha sconvolto l’Andalusia, in Spagna, facendo oltre 40 morti e 150 feriti. La proprietaria Ana Garcia aveva lanciato un appello disperato per cercare di ritrovarlo. La ragazza, 26 anni, e la sorella incinta stavano viaggiando domenica con Boro su un treno ad alta velocità da Malaga, la loro città natale nel sud della Spagna, alla capitale Madrid, quando la coda del loro vagone ha scavalcato i binari per ragioni ancora poco chiare, schiantandosi contro un altro treno. I soccorritori avevano aiutato Ana García e sua sorella a uscire dal vagone ribaltato mentre Boro era stato visto scappare.

Le ricerche di Boro e il lieto fine

Sono stati i vigili del fuoco del sud della Spagna ad annunciare giovedì il ritrovamento del cagnolino: "A quest'ora del mattino, condividiamo una buona notizia: Boro, il cane scomparso, è stato ritrovato", hanno scritto su X. Per giorni, in molti si erano mobilitati online per cercarlo, amplificando l'appello di García e condividendo il video della sua intervista. Le foto del cane nero di taglia media con le sopracciglia bianche sono diventate virali, insieme ai numeri di telefono di García e della sua famiglia. Le emittenti televisive hanno parlato della ricerca, così come i giornali spagnoli. Fino al lieto fine.