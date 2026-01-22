Usa, nuove retate Ice in Minnesota: fermati anche bimbi 5 e 10 anni

Negli ultimi giorni, gli agenti hanno fermato a Minneapolis quattro studenti minorenni, tra cui un bimbo di 5 anni e una bambina di 10, fermati insieme ai genitori mentre tornavano da scuola o nei quartieri. La sovrintendente scolastica denuncia pattugliamenti vicino alle scuole, paura diffusa tra famiglie e insegnanti, e un grave danno alla sicurezza della comunità. Tutte le famiglie avevano richieste di asilo pendenti e nessuna aveva ordine di espulsione

Arrestati due 17enni e una bambina di 10 anni

Stenvik ha dichiarato che gli agenti hanno pattugliato i quartieri, circondato le scuole, seguito gli autobus e fermato gli studenti in vari momenti della giornata, generando paura e preoccupazione tra famiglie e insegnanti. "Il senso di sicurezza nella nostra comunità e intorno alle nostre scuole è stato scosso e i nostri cuori sono spezzati", ha affermato. Tra gli arrestati ci sono anche uno studente diciassettenne delle superiori arrestato mentre si recava a scuola, una studentessa diciassettenne fermata insieme alla madre la scorsa settimana e una bambina di 10 anni arrestata mentre si recava a scuola con la madre due settimane fa. Le famiglie dei minori hanno richieste di asilo attive e nessuna di loro ha ricevuto ordini di espulsione. Le autorità per l'immigrazione non hanno rilasciato dichiarazioni su questi arresti, ma un giorno prima che fossero resi pubblici, il capo della Border Patrol Gregg Bovino ha assicurato alla stampa che l'Ice non avrebbe lasciato Minneapolis nonostante l'ondata di dinieghi espressa nelle ripetute proteste, giustificando la propria presenza affermando che il loro obiettivo è quello di trattenere persone senza documenti con precedenti penali.