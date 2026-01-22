Cuba, media: 'Usa lavorano al cambio di regime entro la fine del 2026"

Offerte Sky
Cuba, media: 'Usa hanno iniziato a lavorare al cambio di regime entro la fine dell'anno'

Mondo
©Getty

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Trump sta lavorando per identificare figure all'interno del governo de L'Avana che potrebbero contribuire a raggiungere un accordo che porti alla destituzione dell'attuale regime

ascolta articolo

L'amministrazione statunitense ha iniziato a lavorare per sostituire il regime comunista a Cuba entro la fine dell'anno. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei dettagli. Secondo il quotidiano, l'amministrazione di Donald Trump sta lavorando per identificare figure all'interno del governo cubano che potrebbero contribuire a raggiungere un accordo che porti alla destituzione dell'attuale governo guidato dal presidente Miguel Díaz-Canel. Secondo le fonti, l'amministrazione Trump ritiene che l'economia cubana sia vicina al collasso e che il governo non sia mai stato così fragile dopo la perdita di un sostenitore centrale come Maduro.

