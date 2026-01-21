Giappone, riattivata la centrale nucleare più grande del mondo

Il Giappone è pronto a riavviare il reattore numero 6 della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, nel nord-ovest del Paese, la più grande al mondo per capacità installata. Si tratta del primo impianto gestito dalla Tokyo Electric Power (Tepco) a tornare operativo dal disastro di Fukushima del marzo 2011, nonostante le forti resistenze locali e una serie di intoppi tecnici emersi fino all'ultimo. Il via libera definitivo è arrivato dopo che Tepco ha corretto errori nei parametri di attivazione degli allarmi relativi a 88 delle 205 barre di controllo del reattore - un malfunzionamento rilevato sabato scorso durante i test finali, che aveva costretto a posticipare di un giorno l'avvio. La decisione arriva in un contesto di crescente pressione sul profilo energetico: il governo di Tokyo punta a portare il nucleare al 20% del mix elettrico entro il 2040, contro l'8,5% dell'anno fiscale 2023-24, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, oggi responsabili del 70% della produzione, e arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050, anche in vista dell'aumento dei consumi legati all'intelligenza artificiale. L'ombra dell'incidente di Fukushima, tuttavia, aleggia ancora nell'aria. Secondo un sondaggio dello scorso settembre, circa il 60% dei residenti della prefettura di Niigata si opponeva alla riavvio, mentre non aiuta la credibilità di Tepco, protagonista di una recente serie di scandali nel settore. Molti ricordano ancora il terremoto del 2007 che colpì la stessa centrale, situata su una faglia sismica attiva, e denunciano piani di evacuazione inadeguati. A inzio anno quasi 40.000 cittadini hanno firmato una petizione contro il riavvio, consegnata all'Autorità di regolamentazione nucleare. Con questo riavvio, salgono a 14 i reattori tornati in funzione in Giappone dal 2011, tutti sottoposti a standard di sicurezza più severi. Prima dell'incidente di Fukushima erano 54 e contribuivamo a circa il 30% del fabbisogno energetico del Paese.