Giappone, riaprirà la più grande centrale nucleare al mondo

Il Giappone è pronto a riavviare la più grande centrale nucleare del mondo. La decisione, approvata dal parlamento della prefettura di Niigata su proposta del governatore Hideyo Hanazumi, arriva a distanza di quasi 15 anni dal disastro di Fukushima consentendo la ripresa delle operazioni presso la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, situata sul Mar del Giappone. Dopo la catastrofe del 2011 alla centrale di Fukushima Daiichi, provocata da un potente terremoto e da uno tsunami, il Giappone ha spento tutti i suoi 54 reattori nucleari, compresi quelli di Kashiwazaki-Kariwa. Da allora, il Paese ha riavviato 14 dei 33 reattori ancora operativi, nel tentativo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati.

La riapertura della centrale più grande al mondo

Kashiwazaki-Kariwa diventerà la prima centrale nucleare gestita dalla Tokyo Electric Power Company (Tepco) a riprendere le operazioni dopo il disastro di Fukushima. Nonostante la diffusa opposizione pubblica, l'autorità di regolamentazione nucleare giapponese ha dichiarato sicuri i reattori 6 e 7 di Kashiwazaki-Kariwa nel 2017, dichiarando che soddisfacevano i più severi standard di sicurezza introdotti dopo Fukushima. Come riferiscono i media locali, il riavvio dell'unità reattore 6 è previsto già il mese prossimo. Da tempo la Tepco chiede l'autorizzazione a riattivare i suoi reattori nucleari per contenere gli elevati costi di importazione del combustibile per la produzione di energia termoelettrica.

La decisione dell'assemblea della prefettura di Niigata

Il mese scorso, il governatore della Prefettura di Niigata, Hideyo Hanazumi, aveva annunciato che avrebbe "approvato" la ripresa delle operazioni a Kashiwazaki-Kariwa. La centrale, che si estende su 400 ettari sulla costa del Mar del Giappone di fronte alla penisola coreana, sarebbe la prima centrale nucleare riavviata dalla Tepco, che gestisce anche la centrale di Fukushima Daiichi, dal 2011. L'operatore prevede di riavviare uno dei sette reattori di Kashiwazaki-Kariwa intorno al 20 gennaio, secondo l'emittente pubblica NHK e il quotidiano economico Nikkei.