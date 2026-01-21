Air Force One, dai Boeing 747 al "Doomsday plane": gli aerei di Trump

Entrati in servizio nel 1990, i due VC-25A sono spesso descritti come una “Casa Bianca volante” e sono dotati di difese anti-missile e sistemi di protezione da impulsi elettromagnetici. Lunghi 70,7 metri e con un’autonomia di circa 12.600 chilometri, possono rifornirsi in volo e restare operativi per lunghi periodi. A bordo, il presidente dispone di uffici, sale riunioni, spazi operativi e alloggi, oltre a sistemi di comunicazione criptati. Con il passare degli anni, però, l’età dei velivoli ha reso sempre più complessa la manutenzione e più frequenti i problemi tecnici, riaprendo il tema dell’urgenza di un ricambio.

1158409935 - ©Getty