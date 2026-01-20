Trump attacca sulle isole Chagos: cosa prevede l’accordo Uk-Mauritius

Nel pieno delle tensioni tra gli alleati Nato sulla Groenlandia, Donald Trump ha bocciato l’accordo sulle Chagos definendolo un “segno di debolezza”. “Scioccante, il nostro ‘brillante’ alleato della Nato, il Regno Unito, sta attualmente progettando di dare l’isola di Diego Garcia, dove si trova una vitale base militare Usa, a Mauritius, e di farlo senza che vi sia la minima ragione”, sono state le parole del leader Usa postate sul suo social. “Non c’è dubbio che Russia e Cina avranno notato questo atto di totale debolezza. Cedere terra estremamente importante è un atto di grande stupidità ed è un’altra delle ragioni di sicurezza nazionale per cui gli Stati Uniti devono acquisire la Groenlandia”.