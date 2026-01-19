Sulla Groenlandia l’Europa può davvero sfidare Washington?

Lo scontro sulla Groenlandia mette a nudo i limiti militari dell’Ue e sposta il confronto con Washington sul piano economico. Tra minacce di dazi, accordi a rischio e timori per l’Ucraina, Bruxelles valuta fin dove spingersi per difendere la propria sovranità strategica
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi