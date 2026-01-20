Offerte Sky
Dazi, Trump minaccia Macron: "Tariffe al 200% su vini e champagne francesi"

Mondo
©Ansa

L'annuncio del presidente statunitense arriva a seguito della decisione del suo omologo francese, Emmanuel Macron, di non aderire al Board of Peace per la ricostruzione di Gaza. "Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà" al comitato per Gaza, "ma non è obbligato a farlo", ha detto Trump

ascolta articolo

Donald Trump ha minacciato che imporrà dazi al 200% su vini e champagne francesi. L'annuncio del presidente statunitense arriva a seguito della decisione del suo omologo francese, Emmanuel Macron, di non aderire al Board of Peace per la ricostruzione di Gaza. "Nessuno vuole Macron perché lascerà l'incarico molto presto, quindi va bene così", ha detto Trump ai giornalisti citato dalla Cnn. "Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà" al comitato per Gaza, "ma non è obbligato a farlo", ha ribadito il tycoon. E sul suo tentativo di acquistare la Groenlandia, il presidente Usa ha sottolineato che i leader europei “non opporranno troppa resistenza”.

Federazione francese dei vini: “L'Ue resti unita davanti alle minacce di Trump”

La Federazione francese dei vini e distillati (Fevs) ha lanciato un appello rivolgendosi all'Unione europea, chiedendo di trattare "in modo unito" le nuove minacce di Trump. Secondo la Fevs, a questo punto "si tratta di questioni geopolitiche che oltrepassano le sfide settoriali di vini e distillati. Per quanto riguarda la politica commerciale è competenza esclusiva dell'Unione europea. Il tema va dunque trattato al livello europeo, in modo unito e coordinato, con una voce sola". In una nota trasmessa questa mattina, la Federazione ha dichiarato di aver "preso conoscenza delle recenti dichiarazioni del presidente Usa. Che si tratti di Groenlandia o del Consiglio della pace a Gaza, le recenti minacce di dazi non sono una buona notizia: aggravano la crisi tra gli Usa, l'Ue e la Francia".   

