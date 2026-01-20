L'annuncio del presidente statunitense arriva a seguito della decisione del suo omologo francese, Emmanuel Macron, di non aderire al Board of Peace per la ricostruzione di Gaza. "Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà" al comitato per Gaza, "ma non è obbligato a farlo", ha detto Trump

Donald Trump ha minacciato che imporrà dazi al 200% su vini e champagne francesi. L'annuncio del presidente statunitense arriva a seguito della decisione del suo omologo francese, Emmanuel Macron, di non aderire al Board of Peace per la ricostruzione di Gaza. "Nessuno vuole Macron perché lascerà l'incarico molto presto, quindi va bene così", ha detto Trump ai giornalisti citato dalla Cnn. "Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà" al comitato per Gaza, "ma non è obbligato a farlo", ha ribadito il tycoon. E sul suo tentativo di acquistare la Groenlandia, il presidente Usa ha sottolineato che i leader europei “non opporranno troppa resistenza”.