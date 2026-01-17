Groenlandia, migliaia in piazza a Copenhagen contro Trump

La manifestazione

La piazza antistante il Municipio si è riempita di bandiere groenlandesi e danesi, creando una distesa di colori rosso e bianco. I partecipanti hanno scandito a gran voce il nome della Groenlandia nella lingua locale, “Kalaallit Nunaat!”, a sottolineare l’identità e l’autodeterminazione del popolo groenlandese. La manifestazione, pacifica ma partecipata, ha voluto lanciare un messaggio chiaro sia a Washington sia alla comunità internazionale: la Groenlandia non è in vendita e il suo futuro deve essere deciso dai suoi abitanti. Gli organizzatori hanno parlato di una mobilitazione necessaria per difendere la sovranità, la dignità e il diritto dei groenlandesi a scegliere autonomamente il proprio destino politico.