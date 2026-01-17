Offerte Sky
Groenlandia, migliaia in piazza a Copenhagen contro Trump

Mondo
©Getty

Gli organizzatori hanno parlato di una mobilitazione necessaria per difendere la sovranità, la dignità e il diritto dei groenlandesi a scegliere autonomamente il proprio destino politico

Migliaia di persone sono scese oggi in piazza a Copenaghen per protestare contro le dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. I manifestanti hanno voluto esprimere la loro ferma opposizione alle ambizioni territoriali dell’ex presidente statunitense, che da tempo ribadisce l’intenzione di “impossessarsi” dell’isola artica, territorio autonomo sotto sovranità danese. 

La manifestazione

La piazza antistante il Municipio si è riempita di bandiere groenlandesi e danesi, creando una distesa di colori rosso e bianco. I partecipanti hanno scandito a gran voce il nome della Groenlandia nella lingua locale, “Kalaallit Nunaat!”, a sottolineare l’identità e l’autodeterminazione del popolo groenlandese. La manifestazione, pacifica ma partecipata, ha voluto lanciare un messaggio chiaro sia a Washington sia alla comunità internazionale: la Groenlandia non è in vendita e il suo futuro deve essere deciso dai suoi abitanti. Gli organizzatori hanno parlato di una mobilitazione necessaria per difendere la sovranità, la dignità e il diritto dei groenlandesi a scegliere autonomamente il proprio destino politico.

