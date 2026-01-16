Venezuela, Machado boccia Rodriguez: "Trump sosterrà la democrazia"

Maria Corina Machado attacca la presidente ad interim Delcy Rodriguez, definendola comunista e principale alleata del regime russo e cinese. Dopo l'incontro con Donald Trump, ribadisce la fiducia nel sostegno statunitense alla democrazia. Convinta di una "transizione ordinata", afferma che sarà eletta presidente "al momento giusto"

Maria Corina Machado, figura di riferimento dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, ha intensificato nelle ultime ore il suo attacco politico alla presidente ad interim Delcy Rodríguez, pur lodata da Trump. È una "comunista, principale alleata del regime russo, cinese e iraniano - ha evidenziato -. "Tuttavia, sono convinta che avremo una transizione ordinata".

Intervenendo a New York, Machado ha chiarito che la sua battaglia non riguarda un confronto personale, ma uno scontro più profondo tra ciò che definisce "la struttura criminale del regime" e "il mandato del popolo venezuelano".

Secondo la leader dell'opposizione, il Venezuela vive una fase in cui "il cartello della droga" si contrappone alla giustizia, e la figura di Rodríguez rappresenterebbe la continuità di un sistema che Machado considera illegittimo.

Interpellata sul sostegno espresso dal presidente Donald Trump nei confronti dell'ex vice di Nicolás Maduro, Machado ha ribadito la sua fiducia nella posizione statunitense: "Non ho dubbi che Trump sostenga la democrazia, la giustizia, la libertà e il mandato del popolo venezuelano".