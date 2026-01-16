Venezuela, Machado boccia Rodriguez: "Trump sosterrà la democrazia"

Maria Corina Machado attacca la presidente ad interim Delcy Rodriguez, definendola comunista e principale alleata del regime russo e cinese. Dopo l'incontro con Donald Trump, ribadisce la fiducia nel sostegno statunitense alla democrazia. Convinta di una "transizione ordinata", afferma che sarà eletta presidente "al momento giusto"
Maria Corina Machado, figura di riferimento dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, ha intensificato nelle ultime ore il suo attacco politico alla presidente ad interim Delcy Rodríguez, pur lodata da Trump. È una "comunista, principale alleata del regime russo, cinese e iraniano - ha evidenziato -. "Tuttavia, sono convinta che avremo una transizione ordinata".
Intervenendo a New York, Machado ha chiarito che la sua battaglia non riguarda un confronto personale, ma uno scontro più profondo tra ciò che definisce "la struttura criminale del regime" e "il mandato del popolo venezuelano".
Secondo la leader dell'opposizione, il Venezuela vive una fase in cui "il cartello della droga" si contrappone alla giustizia, e la figura di Rodríguez rappresenterebbe la continuità di un sistema che Machado considera illegittimo.
Interpellata sul sostegno espresso dal presidente Donald Trump nei confronti dell'ex vice di Nicolás Maduro, Machado ha ribadito la sua fiducia nella posizione statunitense: "Non ho dubbi che Trump sostenga la democrazia, la giustizia, la libertà e il mandato del popolo venezuelano".
"Sarò eletta presidente al momento giusto"
In un'intervista rilasciata a Fox News dopo un incontro alla Casa Bianca con Trump di giovedì 15 gennaio, Machado ha rilanciato la sua ambizione politica, presentandola come parte di una missione più ampia: trasformare il Venezuela in una "terra di grazia". Convinta che il Paese sia destinato a un cambiamento radicale, ha dichiarato di credere che sarà eletta presidente "al momento giusto", sottolineando la possibilità di diventare la prima donna a guidare la nazione.
Machado: ho regalato a Trump la medaglia del Nobel
"A Trump interessa il popolo venezuelano"
Machado ha spiegato che il Venezuela "sta affrontando un processo molto complesso e dedicato" ora. "Come venezuelani siamo assolutamente grati al presidente Trump, al suo team, alla sua amministrazione e al popolo degli Stati Uniti", ha detto parlando alla Heritage Foundation, una piattaforma di destra di Washington che sostiene il tycoon. "Al presidente - ha aggiunto - sta a cuore il popolo del Venezuela, me lo ha detto ieri e penso che sia il messaggio più importante".