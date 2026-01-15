Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Iss, rientrato sulla Terra l'astronauta che si è ammalato nello spazio

Mondo
©Getty

L'ammaraggio è avvenuto al largo della California. È la prima volta, nei 25 anni di storia della Stazione Spaziale Internazionale, che un equipaggio rientra in anticipo per un problema di salute a uno dei suoi membri. Dopo 167 giorni in orbita, gli astronauti Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui e Oleg Platonov sono tornati a Terra con la navetta Crew Dragon Endeavour

ascolta articolo

La missione Crew 11 è rientrata con un ammaraggio al largo della California, dopo che uno degli astronauti a bordo si è ammalato durante il viaggio nello spazio. È la prima volta, nei 25 anni di storia della Stazione Spaziale Internazionale, che un equipaggio rientra in anticipo per un problema di salute a uno dei suoi membri. Dopo 167 giorni in orbita, gli astronauti Zena Cardman e Mike Fincke, entrambi della Nasa, Kimiya Yui (dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa) e Oleg Platonov (dell'agenzia spaziale russa Roscosmo) sono tornati a Terra con la navetta Crew Dragon Endeavour. Il viaggio di rientro è durato oltre dieci ore.

Il rientro sulla Terra

 Accompagnata dalle squadre di recupero, la navetta Crew Dragon Endeavour è stata issata sulla nave, dove i quattro membri dell'equipaggio sono stati sottoposti a un primo rapido controllo medico di routine. Il primo a uscire dalla navetta è stato il più anziano dell'equipaggio della missione Crew 11, il 58enne Mike Fincke della Nasa. La seconda persona ad abbandonare la navetta è stata Zena Cardman, seguita da Kimiya Yui dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Ora, tutti i membri dell'equipaggio saranno sottoposti ai controlli medici, sempre necessari al rientro di una missione spaziale di lunga durata. Per motivi di privacy, la Nasa non ha fornito dettagli sull'identità dell'astronauta le cui condizioni di salute hanno reso necessario il rientro anticipato della missione.  

su insider

Codice rosso nello Spazio

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Trump: ”Putin pronto ad accordo. Zelensky un problema”. LIVE

live Mondo

In un'intervista rilasciata alla Reuters, il presidente americano su Putin ha detto: "Penso che...

Iran, Trump pronto all’attacco: “Vediamo cosa fa Teheran”. LIVE

live Mondo

Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste,...

Venezuela, Tajani: "Libero anche Luigi Gasperin". Trump vede Machado

Mondo

La conferma è arrivata dal ministro degli Esteri. "Ora è nella sede della nostra ambasciata a...

A Nuuk corsa ai cappellini anti-Trump: “Make America go away”

Mondo

I cappellini rossi con la scritta “Make America go away” sono andati a ruba e non si trovano più...

Usa, tensioni a Minneapolis: agente spara e ferisce un immigrato

Mondo

un agente federale ha nuovamente sparato e ferito un immigrato. La sparatoria ha scatenato nuovi...

Mondo: I più letti