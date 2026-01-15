L'episodio si è verificato nel locale Fanático a causa dell'utilizzo delle candele scintillanti. Come ha riferito il quotidiano El Pais, non si registrano feriti. A innescare il rogo vicino all'ingresso del ristorante sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio distribuiti ai clienti. Le fiamme sono state rapidamente domate con un estintore da parte del personale

Un principio di incendio si è sviluppato all'interno del ristorante Fanático a Madrid, a causa dell'utilizzo delle candele scintillanti. L'incidente è avvenuto a pochi giorni di distanza dalla tragedia del rogo nel bar Le Constellation a Crans Montana, che ha causato la morte di almeno 40 persone, tra cui sei giovani italiani. Come ha riferito il quotidiano El Pais, non si registrano feriti. A innescare l'incendio vicino all'ingresso del locale sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio distribuiti ai clienti. Le fiamme sono state rapidamente domate con un estintore da parte del personale.