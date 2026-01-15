Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vertice tra Giappone e Sud Corea si conclude con una jam session k-pop. VIDEO

Mondo

Vestiti con giacche blu abbinate, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung e la premier giapponese Sanae Takaichi hanno suonato insieme brani K-pop, tra cui le hit mondiali "Dynamite" dei Bts e "Golden" dal film K-Pop Demon Hunters. L'inconsueta esibizione è andata in atto al termine del bilaterale tra i due Paesi

ascolta articolo

Un inconsueto duetto alla batteria tra i leader di Giappone e Corea del Sud ha chiuso il vertice bilaterale tra i due Paesi, in priogramma nelle scorse ore. Si tratta di un segnale di distensione tra due Paesi i cui rapporti sono storicamente complicati a causa dell’eredità coloniale giapponese nella penisola coreana, mai risolta. Vestiti con giacche blu abbinate, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung e la premier giapponese Sanae Takaichi hanno suonato insieme brani K-pop, tra cui le hit mondiali "Dynamite" dei Bts e "Golden" dal film K-Pop Demon Hunters. L’esibizione ha dato modo di osservare le doti di Takaichi che vanta un passato come batterista in una band heavy metal. Il duetto, tra l'altro, ha concluso la visita ufficiale di Lee in terra giapponese. 

Il video virale sui social

La curiosa performance, che lo stesso Lee ha definito "un po’ goffa", è stata immortalata in un video che è diventato virale sui social. A Nara, città natale della premier, Lee ha regalato a Takaichi una batteria e i due leader si sono scambiati anche delle bacchette autografate. "Quando ci siamo incontrati all’Apec lo scorso anno, Lee ha detto che sognava di suonare la batteria, così abbiamo preparato una sorpresa", ha scritto Takaichi su X. E alcuni utenti, sempre sui social, hanno apprezzato il gesto, sottolineando come "la musica abbia il potere di unire i cuori più delle parole".

 

Approfondimento

Cosa succede tra Cina e Giappone dopo le parole di Takaichi su Taiwan

Mondo: Ultime notizie

Parigi, aumento biglietti d'ingresso per il Louvre: quanto e per chi

Mondo

Voglio che i visitatori extracomunitari paghino di più per i biglietti d'ingresso e per questo...

Groenlandia, arrivano soldati europei. Tajani: Usa? Non interverranno

Mondo

Trump insiste: "Troveremo una soluzione, l'isola ci serve per la sicurezza nazionale". Ma i...

Il Cremlino: "Trump ha ragione, Zelensky ostacola la pace". LIVE

live Mondo

Mosca concorda con la posizione del presidente Usa secondo cui il presidente ucraino sta...

Iran, Trump pronto all’attacco: “Vediamo cosa fa Teheran”. LIVE

live Mondo

Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste,...

Madrid, incendio in un locale con candele scintillanti: nessun ferito

Mondo

L'episodio si è verificato nel locale Fanático a causa dell'utilizzo delle candele scintillanti....

Mondo: I più letti