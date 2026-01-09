Tragedia sfiorata sull'isola di Palawan, nelle Filippine, dove ieri una barca con a bordo nove turiste italiane è affondata durante il rientro da un’escursione. Le donne sono rimaste in mare per quasi un’ora, ma sono state tratte in salvo senza riportare ferite. Tra loro anche Giovanna Fantini, consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che ha reso nota la notizia. “La barca non aveva sistemi di sicurezza né razzi per attirare l'attenzione e il capitano, come noi in balia delle onde, non ha chiamato i soccorsi”, ha denunciato.

Dalle onde al panico

Le turiste, quasi tutte milanesi, erano partite il 27 dicembre per una vacanza che fino a ieri era trascorsa senza intoppi. Da Coconut beach, dove soggiornano, avevano deciso di raggiungere l’isoletta di Peña Plana a bordo di una tipica imbarcazione di legno con tettuccio e bilancieri laterali. L’escursione era stata perfetta: tartarughe, stelle marine, coralli e un picnic sulla spiaggia. Un quadro idilliaco, almeno fino al momento del rientro.

“Il mare si è alzato, la barca ha iniziato a ballare, gli schizzi d’acqua sono diventati secchiate e noi eravamo in balia delle onde - spiega Frattini -. Abbiamo iniziato a imbarcare acqua, il marinaio cercava di buttarla fuori con un catino ma era molta più quella che entrava di quella che usciva. Fino a che è successo quello che non doveva succedere: la barca ha iniziato ad affondare”. Il capitano, riferiscono le turiste, non ha potuto lanciare l’sos perché non aveva alcun dispositivo di sicurezza per segnalare l’affondamento, né un razzo, né un cellulare.