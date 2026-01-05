Offerte Sky
Giappone, asta del primo tonno a Tokyo: battuto un esemplare da 2,8 milioni di euro

Mondo
Un tonno da 243 chilogrammi, pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori, è stato venduto per 510,3 milioni di yen, equivalenti a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo il primato storico dall'inizio delle rilevazioni, nel 1999. L'acquirente alla celebre asta giapponese di inizio anno è l'azienda nipponica Kyomura che gestisce la catena di sushi Sushizanmai

Nuovo record al mercato del pesce di Tokyo. Un tonno da 243 chilogrammi, pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori, è stato venduto per 510,3 milioni di yen, equivalenti a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo il primato storico dall'inizio delle rilevazioni, nel 1999. L'acquirente alla celebre asta giapponese di inizio anno è l'azienda nipponica Kyomura che gestisce la catena di sushi Sushizanmai. Il tonno rosso verrà affettato nella sede storica di Tsukiji e distribuito a livello nazionale, mantenendo i prezzi al pubblico invariati nonostante le quotazioni milionarie battute all'asta. 

Tonno da record a Tokyo

"Il primo tonno dell'anno porta fortuna, vogliamo che il maggior numero possibile di persone possa assaggiarlo e sentirsi carico di energia", ha detto il presidente Kiyoshi Kimura ai media locali al termine dell'evento. L'offerta supera nettamente il precedente record di 333,6 milioni di yen, registrato nel 2019 in occasione del primo trasferimento del mercato da Tsukiji a Toyosu, a est della capitale. Negli ultimi anni, le cifre delle aste del Capodanno hanno mostrato una netta ripresa dopo il crollo legato alla pandemia, e il ritorno agli investimenti di tale portata segnala una ripresa della fiducia nel settore della ristorazione e dei consumi in generale, anche grazie al potere attrattivo delle campagne di marketing che sfruttano le tradizioni culturali e la presenza sempre maggiore dei visitatori stranieri. 

