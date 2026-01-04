Poco dopo l'atterraggio a Fuerteventura, secondo quanto raccontano due amici della donna allertati una volta ritrovato il corpo, la 47enne avrebbe "lamentato dei dolori al petto e difficoltà nel respirare"
Dimessa due volte dall'ospedale con una diagnosi per accumulo di stress ma è morta a causa di un edema polmonare. Letizia Ciampi, 47enne fiorentina, è stata trovata morta il 2 gennaio nella stanza di un albergo di Fuerteventura, alle Canarie, dove era arrivata con un volo da Pisa il 31 dicembre per festeggiare il Capodanno con un amico che la aspettava sull'isola spagnola.
I dolori al petto e la difficoltà a respirare
Poco dopo l'atterraggio, secondo quanto raccontano due amici della donna allertati una volta ritrovato il corpo, la 47enne avrebbe "lamentato dei dolori al petto e difficoltà nel respirare". Ha così deciso di andare a farsi visitare al locale pronto soccorso: dopo alcune analisi, raccontano ancora gli amici, i medici le avrebbero diagnosticato "un accumulo di stress, dimettendola e consigliandole però di sottoporsi ad accertamenti ai polmoni una volta tornata in Italia". Rientrata nel suo b&b le condizioni della 47enne non sarebbero migliorate. Intorno alle 21:30, dopo aver rifiutato l'invito al cenone di Capodanno dell'amico, Letizia Ciampi ha chiamato l'ambulanza facendosi portare per la seconda volta al pronto soccorso. "I medici l'hanno visitata nuovamente - spiegano i due amici -, ma la diagnosi è stata la stessa. È stata nuovamente dimessa ed è tornata a casa".
Domani l'autopsia
All'alba del primo gennaio, l'amico ha provato a mettersi in contatto con lei. Non ricevendo nessuna risposta, avrebbe allora deciso "di andare a trovarla nel suo appartamento", ma non conoscendo il proprietario avrebbe impiegato "tutto il primo di gennaio per rintracciarlo". Venerdì 2 gennaio la tragica scoperta. L'amico e il proprietario entrati nel b&b con l'aiuto dei pompieri hanno trovato Letizia senza vita, stesa sul letto in posizione fetale e con delle gocce di sangue sul lenzuolo. "I medici hanno detto che si è trattato di edema polmonare", spiega ancora l'amica. Domani sarà eseguita l'autopsia.