Dimessa due volte dall'ospedale con una diagnosi per accumulo di stress ma è morta a causa di un edema polmonare. Letizia Ciampi, 47enne fiorentina, è stata trovata morta il 2 gennaio nella stanza di un albergo di Fuerteventura, alle Canarie, dove era arrivata con un volo da Pisa il 31 dicembre per festeggiare il Capodanno con un amico che la aspettava sull'isola spagnola.

I dolori al petto e la difficoltà a respirare Poco dopo l'atterraggio, secondo quanto raccontano due amici della donna allertati una volta ritrovato il corpo, la 47enne avrebbe "lamentato dei dolori al petto e difficoltà nel respirare". Ha così deciso di andare a farsi visitare al locale pronto soccorso: dopo alcune analisi, raccontano ancora gli amici, i medici le avrebbero diagnosticato "un accumulo di stress, dimettendola e consigliandole però di sottoporsi ad accertamenti ai polmoni una volta tornata in Italia". Rientrata nel suo b&b le condizioni della 47enne non sarebbero migliorate. Intorno alle 21:30, dopo aver rifiutato l'invito al cenone di Capodanno dell'amico, Letizia Ciampi ha chiamato l'ambulanza facendosi portare per la seconda volta al pronto soccorso. "I medici l'hanno visitata nuovamente - spiegano i due amici -, ma la diagnosi è stata la stessa. È stata nuovamente dimessa ed è tornata a casa".