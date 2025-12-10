Canarie, 27enne veneto muore travolto da un'onda mentre pescava

La vittima, Riccardo Rocco, era originario di Vigonza, in provincia di Padova. È stato soccorso in mare in gravissime condizioni ed è deceduto all'ospedale José Molina Orosa. In barca con lui c'era un altro ragazzo di 30 anni che si è salvato

Un ragazzo di 27 anni italiano è morto alle Canarie dopo essere stato travolto da un’onda. La vittima si chiamava Riccardo Rocco, era originario di Vigonza, in provincia di Padova ed era residente a Lanzarote. Il 27enne è stato sbattuto in mare mentre si trovava a pescare a Los Charcones: è stato soccorso in acqua in preda ad arresto cardiaco e polmonare. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito ed è poi deceduto presso l'ospedale José Molina Orosa, secondo il Consorzio di Emergenza di Lanzarote. Un secondo pescatore che si trovava in barca con il giovane italiano, un uomo di 30 anni, è invece riuscito a salvarsi, arrivando a riva a nuoto, ed è stato ricoverato per ipotermia. Lo si legge sul sito news locale La Voz de Lanzarote.