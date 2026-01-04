Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Media Sud Corea: "Pyongyang ha lanciato diversi missili balistici verso Mar del Giappone"

Mondo
©Ansa

È la prima dimostrazione di test missilistici da parte del regime nordcoreano quest'anno. Il lancio dei missili, ricorda Yonhap, è avvenuto mentre il presidente sudcoreano Lee Jae Myung si appresta a partire per Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping

ascolta articolo

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici non identificati verso il Mar Cinese Orientale, definito anche Mar del Giappone. Lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano, scrive l'agenzia sudcoreana Yonhap. Lo Stato Maggiore congiunto ha affermato di aver rilevato il lancio, senza fornire ulteriori dettagli. L'ultimo missile balistico lanciato dalla Corea del Nord verso il Mar Cinese Orientale risale al 7 novembre.

©Ansa

I test missilistici

È la prima dimostrazione di test missilistici da parte di Pyongyang quest'anno. Il lancio dei missili, ricorda Yonhap, è avvenuto mentre il presidente sudcoreano Lee Jae Myung si appresta a partire per Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping. 

Approfondimento

Nord Corea, figlia Kim Jong-Un a mausoleo degli ex leader con genitori

Mondo: Ultime notizie

Incendio Crans Montana, identificate tre vittime italiane. LIVE

live Mondo

Le prime vittime identificate avevano tra i 16 e i 17 anni, erano originari di Bologna, Milano e...

Accordo di pace, Trump: "Passi avanti, ma arrabbiato con Putin". LIVE

live Mondo

"Non sono contento di Putin, sta uccidendo troppe persone", ha detto il presidente Usa durante la...

Attacco Usa in Venezuela, Maduro portato nel carcere di Brooklyn. LIVE

live Mondo

Assalto al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la...

Blitz Usa in Venezuela, Cina chiede l'immediata liberazione di Maduro

Mondo

Lo ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una "chiara...

Cos'è la "dottrina Monroe", citata da Trump per l’attacco al Venezuela

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato la dottrina Monroe per...

Mondo: I più letti