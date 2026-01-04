Media Sud Corea: "Pyongyang ha lanciato diversi missili balistici verso Mar del Giappone"Mondo
È la prima dimostrazione di test missilistici da parte del regime nordcoreano quest'anno. Il lancio dei missili, ricorda Yonhap, è avvenuto mentre il presidente sudcoreano Lee Jae Myung si appresta a partire per Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping
La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici non identificati verso il Mar Cinese Orientale, definito anche Mar del Giappone. Lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano, scrive l'agenzia sudcoreana Yonhap. Lo Stato Maggiore congiunto ha affermato di aver rilevato il lancio, senza fornire ulteriori dettagli. L'ultimo missile balistico lanciato dalla Corea del Nord verso il Mar Cinese Orientale risale al 7 novembre.
I test missilistici
