Anche la scorsa notte si sono svolte manifestazioni di piazza a Teheran, con nuovi scontri nella parte occidentale dell'Iran. Continuano le proteste contro il carovita e il governo iraniano iniziate domenica scorsa, quando i negozianti hanno organizzato uno sciopero per contestare l'eccessivo costo della vita e l'inflazione alle stelle. Coinvolte 174 località. Khamenei: "I rivoltosi vanno rimessi a posto"

Almeno 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante sette giorni di proteste in Iran, che si sono estese a 174 località in tutto il Paese, con raduni segnalati in 60 città e 25 province. Lo scrive Iran International, un media d'opposizione basato a Londra, secondo cui almeno 44 persone sono state colpite e ferite da proiettili veri o da pistole a pallini sparati dalle forze iraniane durante le proteste.

Le ultime manifestazioni

Anche la scorsa notte si sono svolte manifestazioni di piazza a Teheran, con nuovi scontri nella parte occidentale dell'Iran. Continuano le proteste contro il carovita e il governo iraniano iniziate domenica scorsa, quando i negozianti hanno organizzato uno sciopero per contestare l'eccessivo costo della vita e l'inflazione alle stelle. A loro si sono poi uniti gli studenti delle università e la protesta si è ampliata in termini di dimensioni e portata, con i manifestanti che avanzano anche richieste politiche.

Le proteste di sabato sera a Teheran sono state descritte come "limitate" dall'agenzia di stampa Fars, che ha parlato di "gruppi di 50-200 giovani". La popolazione di Teheran è di circa 10 milioni. Sono state anche segnalate manifestazioni nei distretti di Novobat e Teheran Pars nella parte orientale della capitale, Ekteban, Sadeghieh e Sattarkhan nella parte occidentale e Naziabad e Abdolabad nel sud, ha affermato Fars.