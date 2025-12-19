Francia, salta accordo sulla finanziaria: si va verso legge speciale

Deputati e senatori riuniti stamattina per una cruciale riunione in commissione mista paritaria per tentare di trovare un compromesso tra Assemblea Nazionale e Senato sul progetto di manovra finanziaria 2026 hanno rapidamente constatato l'impossibilità di trovare un'intesa: è quanto riferiscono fonti parlamentari. Secondo l'agenzia France presse, il mancato accordo rende dunque impossibile l'adozione di un budget per lo Stato, come previsto entro il 31 dicembre. Come annunciato ieri, il governo del premier Sébastien Lecornu, dovrebbe dunque depositare una legge speciale per garantire il funzionamento della macchina dello Stato.