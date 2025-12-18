Trump promette boom economico dopo "disastro" Biden

Il presidente americano dalla Diplomatic Room ha difeso le sue politiche economiche puntando il dito contro il suo predecessore per il caos che ha trovato quando è entrato alla Casa Bianca per la seconda volta. Parlando agli americani per meno di 20 minuti, il presidente non si è soffermato sulla politica estera, limitandosi solo a un accenno a Gaza
Nel suo discorso alla Nazione tenuto alla Casa Bianca addobbata per il Natale, Donald Trump ha promesso agli americani un boom economico, puntando il dito contro il predecessore democratico Joe
Biden per i prezzi elevati e le difficoltà che hanno investito gli americani negli ultimi anni."Ho ereditato un disastro" ma ora "l'America è tornata". Il presidente americano dalla Diplomatic Room ha difeso le sue politiche economiche puntando il dito contro il suo predecessore per il caos che ha trovato quando è entrato alla Casa Bianca per la seconda volta. Parlando agli americani per meno di 20 minuti, il presidente non si è soffermato sulla politica estera, limitandosi solo a un accenno a Gaza. "Ho risolto otto guerre. Ho risolto la guerra a Gaza portando la pace in Medio Oriente per la prima volta in anni", ha detto senza mai nominare l'Ucraina o il Venezuela.
Il discorso
Il suo discorso si è concentrato nell'attaccare i democratici - "è colpa loro" - e nell'elencare i suoi "successi, dal "confine più sicuro della storia" al "calo veloce dei prezzi" passando per "salari che crescono più dell'inflazione". Tutto questo - ha sottolineato - solo in 11 mesi. "Sto sistemando le cose, avremo un boom economico mai visto prima", ha assicurato nel tentativo di placare i malumori crescenti di fronte a un caro vita che non molla la presa e un mercato del lavoro che mostra segnali di crescente debolezza. Il tasso di disoccupazione è infatti salito in novembre al 4,6%, ai massimi dal 2021, e l'inflazione si mantiene saldamente sopra il target della Fed del 2%. Proprio sul fronte della banca centrale, Trump ha ribadito che a breve ci sarà un nuovo presidente che "crede in tassi di interesse bassi". "Mi batto per gli americani, e abbiamo già raggiunto grandi risultati", ha sottolineato apparendo arrabbiato e frustrato. Trump ha quindi annunciato un 'warrior dividend', un dividendo del guerriero, da 1.776 dollari per i militari. "Gli assegni sono già stati spediti, arriveranno per Natale", ha spiegato invitando gli americani ad avere pazienza perché il prossimo anno i risultati delle sue politiche saranno più evidenti, soprattutto sul fronte delle tasse. Alcuni risultati della sua azione sono però già "evidenti": grazie ai dazi, che "sono la mia parola preferita", sono arrivati negli Stati Uniti già "18.000 miliardi" di investimenti. Ed è solo l'inizio. "Un anno fa eravamo un paese morto. Ora - ha osservato - facciamo invidia al mondo".