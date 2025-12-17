Seawatch: "Nave di migranti in difficoltà con tre neonati a bordo"

La ong ha individuato l'imbarcazione di migranti in difficoltà nel Mediterraneo centrale, più precisamente tra la Tunisia e Lampedusa
La ong Seawatch ha chiesto urgente soccorso per una imbarcazione di migranti in difficoltà, avvistata e segnalata nel Mediterraneo centrale, più precisamente tra la Tunisia e Lampedusa. "Il nostro equipaggio del Seabird ha appena individuato un'imbarcazione in difficoltà, segnalata da Alarm_phone con circa 50 persone e 3 neonati - è stato scritto in un post su X -. Onde alte fino a 2 metri stanno per colpirla. L'imbarcazione potrebbe naufragare da un momento all'altro. La nave mercantile Estrella è nelle vicinanze e deve reagire, altrimenti le persone rischiano di morire".
Ansa e SkyTG24
