Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mediterraneo, Seawatch: "Nave di migranti in difficoltà con tre neonati a bordo"

Mondo
©Ansa

La ong ha individuato l'imbarcazione di migranti in difficoltà nel Mediterraneo centrale, più precisamente tra la Tunisia e Lampedusa

ascolta articolo

La ong Seawatch ha chiesto urgente soccorso per una imbarcazione di migranti in difficoltà, avvistata e segnalata nel Mediterraneo centrale, più precisamente tra la Tunisia e Lampedusa. "Il nostro equipaggio del Seabird ha appena individuato un'imbarcazione in difficoltà, segnalata da Alarm_phone con circa 50 persone e 3 neonati - è stato scritto in un post su X -. Onde alte fino a 2 metri stanno per colpirla. L'imbarcazione potrebbe naufragare da un momento all'altro. La nave mercantile Estrella è nelle vicinanze e deve reagire, altrimenti le persone rischiano di morire". 

FOTOGALLERY

Ansa e SkyTG24

Migranti in Unione europea e in Italia
1/9
Mondo

Migranti in Ue, in 3 mesi i rimpatri eseguiti sono meno del 25%. DATI

A Bruxelles i Ventisette hanno approvato gli ultimi tasselli del Patto sulla migrazione del 2024, concentrandosi in particolare sulla definizione di Paesi sicuri e sulla possibile creazione di hub in Paesi terzi, come sperimentato dall’Italia con l’Albania. Di questo si è parlato nella puntata del 10 dicembre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Sydney, il killer sopravvissuto accusato di terrorismo e 15 omicidi

Mondo

Il 24enne Naaved Akram - ritenuto responsabile della strage di Bondi Beach insieme al padre...

Gaza, Al Jazeera: “Un neonato è morto assiderato”. LIVE

live Mondo

Un neonato palestinese è morto di freddo nella Striscia di Gaza, secondo le autorità locali...

Putin attacca gli europei: "Porcellini accodati a Biden". LIVE

live Mondo

Lo ha detto il presidente russo parlando al ministero della Difesa e accusando l'Occidente di...

Seawatch: "Nave di migranti in difficoltà con tre neonati a bordo"

Mondo

La ong ha individuato l'imbarcazione di migranti in difficoltà nel Mediterraneo centrale, più...

Rischio guerra Russia-Nato, la Svizzera si arma: la nuova strategia

Mondo

Il Paese sarebbe pronto ad acquistare caccia F-35 dagli Stati Uniti e a mettere a punto una nuova...

Mondo: I più letti