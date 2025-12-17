Offerte Sky
Mondo

Come giudicano gli italiani il mondo che cambia? Il sondaggio ISPI

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L’ultima indagine ISPI-Ipsos Doxa fotografa un cambiamento netto nella percezione nel nostro Paese verso i principali attori internazionali. Colpisce soprattutto il crollo della fiducia negli Stati Uniti, oggi considerati un Paese amico solo dal 19% del campione. In controtendenza cresce invece il consenso verso l’Unione europea. Più stabile, ma critica, la visione su Cina e Russia. Un quadro che riflette un riassetto profondo delle priorità geopolitiche dell'Italia

